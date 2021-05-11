تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طالب الرحاب» لشهر أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، تأجيل جلسة محاكمة الطالبة حبيبة ووالدها وآخرين بقتل شاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طالب الرحاب» لجلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر المقبل، للاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بعذرية الطالبة حبيبة وللمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين معتصم أحمد عبد الرحمن، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومجدي شكري.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

كان النائب العام أحال المتهم «أشرف ح. ع» 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته حبيبة، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين هم «محمد ي. ز»، 20 عاما، سائق سوري الجنسية، و«باسم م. ن» 40 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير، و«سيد ر. ع» وشهرته «سيد سيكا» 40 عاما، سائق، و«مجدي ع. أ» 40 عاما، سفرجي، و«وليد ح. م»، 32 عاما، سائق، و«أحمد ح. م»، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

أخفوا جثته بدفنها في حفرة

وكشفت التحقيقات عن أنّ المتهمين قاموا إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول «والد حبيبة» وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة

وأشارت التحقيقات إلى أنّ الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، ومثل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.