«تعليم الشرقية» تنتج مطلعا صناعيا «رامب» لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بذوي الهمم وتسعي جاهدة لتوفير كافة احتياجاتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتقدم المجتمع، وذلك من خلال إنشاء مطالع صناعية (رامب) لذوي الهمم للتيسير عليهم ولمساعدتهم على التنقل وإنهاء مصالحهم بمختلف المصالح الحكومية.

أوضح المحافظ، أنه جرى وضع خطة عمل بالتعاون بين المحافظة والمديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء لإنشاء مطلع صناعي بكل جهة لخدمة ذوي الهمم والإعاقة الحركية والتسهيل عليهم أثناء حصولهم على الخدمات المختلفة.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية والتي من شأنها رفع درجة انخراطهم وتفاعلهم بالمجتمع، مؤكداً أن الاهتمام بذوي الهمم لن ينقطع فهم ابنائنا واخواننا وستشهد الفترة القادمة خدمات غير مسبوقة لهم في العديد من المجالات.

ومن جانبه أشار رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية تم الانتهاء من إنشاء مطلع صناعي (رامب) بديوان عام المديرية، وذلك للتخفيف والتيسير على ذوي الهمم وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات لهم.

يذكر أن محافظة الشرقية أعلنت في وقت سابق عن تخصيص أول باص لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة في مدينة الزقازيق، تمهيدا لتعميم الفكرة على مختلف مراكز المحافظة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وقوبل ذاك بإشادات مجتمعية واسعة.