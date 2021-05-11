ضبط 9.2 طن لانشون وبرجر فاسد في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 9,2 طن "مفروم جلود دواجن- برجر- لانشون" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط 9,75 طن "دقيق فاخر – عدس– أرز أبيض"، معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة وبحوزته 1,78 طن "سكر تمويني" – 280 عبوة "زيت تمويني"، مخصصين ربطاً للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 19890 جنيها.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على 260036 جنيها، من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 2 طن كيماويات صناعية "كلور- صابون سائل- مسحوق غسيل- حمض سلفونيك- صودا كاوية"، دون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط 15700 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتي - حشو أعصاب) بدون مستندات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروع، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (6900 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي- ماسحة كحولية - 74 أسطوانة أوكسجين طبي) بدون مستندات مجهولة المصدر، تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.