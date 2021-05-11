الولايات المتحدة تسمح باستخدام لقاح فايزر للأطفال فوق 12 عاما

قررت إدارة «الغذاء والدواء» الأمريكية، استخدام لقاح فايزر- بايونتيك المضاد لفيروس كورونا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في الولايات المتحدة، وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك، إن هذه خطوة مهمة في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وأضافت أن هذا الإجراء يسمح بحماية السكان الأصغر سنا من «كوفيد-19»، ما يقربنا من العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة.

وصنفت منظمة «الصحة العالمية» السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، بأنها مثيرة للقلق، وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في المنظمة، عن أن هذا القرار جاء في ظل قدرة هذه المتحورة على الانتشار بشكل أكبر، وصرّحت الطبيبة ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19: «هناك معلومات تفيد بأن سلالة بي.1.617 الهندية، أكثر قدرة على التفشي، إضافة لعناصر تدفع إلى الاعتقاد بأنها قادرة بدرجة ما على مقاومة اللقاحات، وبالتالي قررنا تصنيفها متحورة مثيرة للقلق على مستوى العالم».

وفي مدن هندية، استمرت مظاهر استحكام أزمة الفيروس في البلاد، إذ ارتفع متوسط الإصابات الجديدة على مدار 7 أيام إلى مستوى قياسي جديد، وقالت وزارة الصحة الهندية، إن الإصابات اليومية الجديدة في الهند، ارتفعت بواقع 329942 حالة، بينما زادت الوفيات 3876 حالة، حيث يبلغ إجمالي الإصابات في الهند الآن، 22.99 مليون، والوفيات 249992.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن بلاده بصدد الخروج من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة نحو 20 ألفا، ما يقارب نصف مستوى إصابات الشهر الماضي، بينما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أقل من خمسة آلاف، مضيفا: «فرنسا تخرج من أزمة كوفيد-19».

وقال «كاستكس» لصحيفة «لو باريزيان»: «أقولها بأوضح طريقة ممكنة، نحن أخيرا بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية، وستجري إعادة فتح المتاجر في 19 مايو».