رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد «الجيزاوي»، على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالة مرضية، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.

في سياق متصل، عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالقطاعات الخدمية لرفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك ووجه المحافظ رؤساء المدن والمصالح والقطاعات إلى إلغاء الإجازات وتنظيم نوبتجيات العمل طوال إجازة العيد و تشكيل غرف عمليات فرعية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بأنحاء المحافظة والتصدى الفورى لأي تعديات قد تحدث على الأراضى الزراعية وإزالتها فورا بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين لضبط الأسعار والتأكد من توافر وسلامة المعروض من المواد الغذائية والمتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية والبوتاجاز لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على غلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل أمام الجمهور وأوضح أنه سيتم نشر الدوريات الامنية الثابتة والمتحركة على طول الكورنيش لمنع التجمعات خلال عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنه تم تكثيف المتابعة وتوفير المياه النقية للمواطنين والاستعداد لتلقي الشكاوى وإصلاح الأعطال الطارئة بشبكات المياه وخطوط الصرف الصحي فور حدوثها.

وأشارصفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى تشكيل فرق متابعة للمرور على المساجد للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوجيه المواطنين خلال صلاة العيد للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواحهم.