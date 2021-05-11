الفلبين تكتشف أول حالتين من سلالة كورونا الهندية

اكتشفت الفلبين، أول حالتين لسلالة B.1.617 من فيروس كورونا المستجد، والمنتشرة بالفعل انتشارا كبيرا في الهند.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنَّ الحالتين تمّ الإعلان عنهما بواسطة وزارة الصحة في الفلبين، في ظل انخفاض حالات الإصابة العادية في الفلبين إلى أدنى مستوى لها في 8 أسابيع تقريبًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنَّ الحالتين لدى اثنين من البحارة الفلبينيين الذين عادوا في أبريل، ونقلت وكالة «رويترز» عن أليثيا دي جوزمان، مدير مكتب علم الأوبئة بالوزارة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنَّ الحالتين تمّ عزلهما وتعافى كلاهما منذ ذلك الحين.

وتابعت دي جوزمان: «نحتاج إلى المراقبة المستمرة للسلالات الأخرى التي قد نكون قادرين على اكتشافها محليًا، وكذلك مراقبة انتشار المتغيرات التي اكتشفناها بالفعل».

وكانت مجلة «أوكتا ريسيرش»، المعنية بالشأن الطبي، قد أشارت إلى أنَ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في منطقة العاصمة الفلبينية من 2 إلى 8 مايو حوالي 2172 حالة يوميًا، وكان أقل بنسبة 61٪ مقارنة بالمتوسط ​​المسجل خلال الفترة من 29 مارس إلى 4 أبريل.

كما قالت المجلة، إنَّ الحالات الجديدة في العاصمة في الأسبوع الماضي انخفضت بنسبة 31٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وبالمثل انخفض معدل الانتشار، حيث إنَّه حدث تراجع ملحوظ في عدد الأشخاص الذين يمكن أن تصيبهم حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد إلى 0.67% في مترو العاصمة مانيلا المعروف بزحامه الشديد.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تصنف فيه منظمة الصحة العالمية المتغير B.1.617 الهندي، على أنه متغير باعث للقلق العالمي مع بعض الدراسات الأولية التي تظهر أنه ينتشر بسهولة أكبر، وعلقت الفلبين دخول المسافرين من الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال وبنجلاديش، وبعد إندونيسيا، يوجد بالفلبين أكبر عدد من الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا.