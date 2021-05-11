وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بحلول عيد الفطر المبارك

حرص المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توجيه التهنئة لكافة العاملين بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال الجولة التى قام بها، اليوم، مع عدد من قيادات الوزارة.

ووجه «مرسي» خلال جولته التحية والتقدير لكافة العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة بالعمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل مصر.

برقية تهنئة للعاملين

وفي ذات السياق، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على إرسال برقية تهنئة للعاملين بكافة الشركات التابعة للوزارة وجاء بها: «يطيب لي أن أتقدم لكم ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة النقابية وجميع العاملين بالشركة بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك».

وتابع: «أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم جميعا بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والإستقرار والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات».