اليوم.. مراجعة الكيمياء للثانوية العامة في بث مباشر على حصص مصر

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي مساء اليوم الأربعاء مشاهدة مراجعة عامة على مادة الكيمياء من خلال بث مباشر من إعداد منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المراجعات التي تقدمها المنصة إسبوعيا لطلاب الثانوية العامة.

وتقدم منصة حصص مصر مراجعات عامة بشكل أسبوعي وتحديدا كل يوم أربعاء من خلال تقنية البث المباشر، في المواد الأساسية المضافة للمجموع وذلك للطلاب بداية من الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث من المرحلة الثانوية.

وأكدت المنصة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي سوف يتم عرضها من خلال صفحتها على «فيس بوك» عبر تقنية البث المباشر في تمام الساعة 2 ظهرا.

ويُقدم مراجعة مادة الكيمياء للثانوية العامة، سامح وليم أحد أساتذة المادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يمكن لمختلف الطلاب ترك أسئلتهم، وسيتم الرد على كافة أسئلة الطلاب أثناء عرض البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء.

حصص مصر: منهج الفلسفة للثانوية العامة متاح الآن بشكل مجاني

وكانت منصة حصص مصر، أكدت أن المناهج الدراسية التفاعلية متاحة حاليا وبشكل مجاني لطلاب الصف الثالث الثانوي، كما أن منهج مادة الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي متاح الآن بشكل كامل عبر منصة حصص مصر.

وأشارت المنصة إلى أن المنهج الوزاري يقدمه معلمون خبراء بشرح سهل ومفصل لمختلف المواد الدراسية المتنوعة حيث يتم تحديثها بشكل مستمر.

كما أعلنت منصة حصص مصر، أن المناهج الدراسية التفاعلية متاحة خلال الفترة الحالية بشكل مجاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك لمختلف الطلاب سواء بالمدارس العربي أو اللغات، من خلال معلمون خبراء تابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.