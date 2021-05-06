«حصص مصر» لأولياء الأمور: إضافة مراجعات الصف الثالث الثانوي قريبا

أعلنت منصة حصص مصر، إحدى المنصات التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري العمل خلال الفترة الحالية على مراجعات المواد الدراسية الأساسية المضافة إلى المجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وكان العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة قد اشتكوا من تأخر إتاحة مراجعات الصف الثالث الثانوي على منصة «حصص مصر»، وأبدوا انزاعجهم الشديد من اقتراب موعد الامتحانات التجريبية وبعدها الامتحانات النهائية في شهر يوليو المقبل دون توفير المراجعات على مختلف المواد الدراسية.

وأضافت منصة حصص مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه سيتم إضافة مراجعات الصف الثالث الثانوي في أقرب وقت، حيث طالبت المنصة كافة الطلاب بمتابعتها بشكل مستمر من أجل الاستفادة من المراجعات فور إضافتها على المنصة مباشرة.

قسم المناهج الدراسية متاح بشكل مجاني

وأكدت منصة «حصص مصر» أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الاستفادة خلال الفترة الحالية من قسم المناهج الدراسية، والذي متاح لكافة الطلاب بشكل مجاني.

وفي سياق آخر، أكدت منصة «حصص مصر» توفر بعض الدروس لطلاب الصف الثالث الثانوي لغات بشكل مجاني داخل قسم «المناهج»، وأنه جاري العمل خلال الفترة الحالية على إضافة المزيد، كما أنه يُمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة الدروس المتاحة لهم عن طريق زيارة الرابط التالي، مع اختيار صف الطالب وشعبته الدراسية من قسم «مدارس اللغة الإنجليزية» داخل قسم «المناهج».

كما تعرض منصة حصص مصر مراجعات عامة على مختلف المواد الدراسية التي يتم إضافتها للمجموع كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وذلك من خلال تقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للمنصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان آخرها مراجعة على مادة علم النفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي والتي تم عرضها من خلال بث مباشر أمس الأربعاء.