وزير الإنتاج الحربي يقبل رأس عاملة ويستجيب لمطالبها (صور)

حرص المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على إجراء جولة في مقر الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، لتفقد الأوضاع على أرض الواقع داخل الوزارة، وتهنئة العاملين بالوزارة في مختلف قطاعاتها ودرجاتها الوظيفية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك قبيل الإجازة الرسمية، التي تبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، حتى الأحد المقبل، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك.

الوزير استقبل العاملة والعاملة بـ«صدر رحب»

وخلال جولة الوزير في أروقة «الوزارة» و«الهيئة»، استوقفه عامل وعاملة، طالبين الحديث معهما في مشكلة متواجدة لديهما، ليُرحب الوزير ويتحدث معهما بصدر رحب.

حديث جانبي بين الوزير والعمال

«الوزير مرسي»، استقبل العاملين بابتسامة شديدة، وتبادل معهم أطراف الحديث، ثم طلب أن يتحدثوا معه على حريتهم بعيداً عن حضور جولته التفقدية حفاظاً على خصوصيتهم، واستمع لمطالبهم أثناء حديث جانبي دار بين الوزير والعاملين فقط.

ورفض وزير الدولة للإنتاج الحربي، الإفصاح عن مطلب العاملة للمتواجدين خلال جولتهم التفقدية، إلا أنه قَبّل رأس العاملة، قبل أن يتركها هي والعامل، مؤكدا دعمه الكامل لهم.

وطلب «الوزير مرسي» من العامل والعاملة الحضور إلى مكتبه عقب انتهاء جولته التفقدية، ليستجيب لمطالبهم ويحل مشاكلهم.

العامل والعاملة: «تعامل معنا كأب مع أبنائه»

ووجه العامل والعاملة الشكر والتقدير لوزير الدولة للإنتاج الحربي لاستماعه باهتمام بالغ وصدر رحب لمشكلتهم، واصفين استجابته وحسن تعامله معهم بأنه «تعامل أب مع أبنائه، وليس وزير مع عمال في وزارته».

كانت وزارة الإنتاج الحربي، ذكرت في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، أن الوزير مرسي حرص على تهنئة العاملين في الوزارة والهيئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنهم ركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا الغالي.

وطالب وزير الدولة للإنتاج الحربي، العاملين في الوزارة ببذل المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة لإنجاز كل المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حاليا، لافتا إلى حرص الدولة على تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المختلفة سواء كانت عسكرية أو مدنية، ومتابعته المستمرة لجهود التطوير والتحديث داخل الوزارة.