علي جمعة: سيدي أحمد البدوي من نسل سيدنا الحسين.. «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ سيدي أحمد البدوي أصل عائلته من نسل سيدنا الحسين رضي الله عنه، وكان بالنسل الشريف شخص اسمعه جعفر وأنجب حسن وعلي، والمشهور أن سيدي أحمد البدوي من أبناء حسن، والمحققون يقولون إن حسن بن جعفر لم ينجب، ولكن من أنجب هو علي، وهو من نسل علي وليس من نسل حسن، ولكن الجميع اتفق على أنه من نسل سيدنا الحسين، إما من طرف حسن أو علي أولاد جعفر، الموجود في السلسلة المباركة لآل البيت الكرام.

وأوضح أن أزمة الأمويين اشتدت مع العلويين، فهاجر أهله وأجداده عام 73 في العراق في المدينة، وفروا من الدولة الأموية واضطهادها للعلويين، وخصوصا بعد حادث كربلاء وما حدث فيها فسافروا لجهة المغرب، وجهة المغرب كان بها إدريس الكبير والصغير ودولة الأدارسة واستقبلوا هؤلاء الناس من آل البيت استقبالا حسنا، وعاشت عائلة أحمد رضي الله عنه في فاس إلى أن ولد سيدي أحمد البدوي.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في شهر رمضان الكريم، أنَّ سيدي أحمد البدوي هو سيد لأنه من أبناء السلسلة الشريفة ومن أبناء سيدنا الحسين، وولد في فاس في حدود 596 في أواخر القرن الخامس، وصلاح الدين مات 589، وبعد وفاة صلاح الدين بـ6 سنوات ولد سيدي أحمد البدوي، وولد في هذا الوقت أيضا سيدي أبو الحسن الشاذلي.

وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عائلة سيدي أحمد البدوي جاءت لمصر بغرض الحج، وظلوا بها 5 سنوات، على الرغم أنهم كانوا قاصدين الحج، ولكن المسافات كانت طويلة وكان يحدث كثيرا أن يمكث البعض في كل بلد مدة ويأتي لمصر ويمكث من أجل الراحة أو طلب الرزق أو مصالح وتجارات معينة وتهيئة لرحلة الحج، فمكثوا لـ5 سنوات ثم انتقلوا لمكة لزيارة بيت الله الحرام.