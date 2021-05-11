بسبب كورونا.. العالم يخسر مليونا و99 ألف سيارة في 7 أيام

منذ بداية يناير من العام الماضى 2020، وبدأت جميع قطاعات الصناعة وكل قطاعات العمل الحكومى والخاص، فى تحقيق خسائر متلاحقة فى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والذي نحاول التعايش معها والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

ومن أهم القطاعات التى تحاول الخروج من الأزمة بعد شلل كلى، هو قطاع السيارات الذى يضم استثمارات بمليارات الدولارات فى العالم أجمع.

فى بداية يناير 2020، بدأ الفيروس من الصين، وقف حركة البيع والشراء بشكل شبه كلى؛ فقد أغلقت المصانع والشركات فى وجهة الجميع للمحافظة على الأرواح والسيطرة على هذا الوباء.

وبعد عدة محاولات من قطاع السيارات، استطاع أن ينهض بشكل بطئ وبالتدريج، وحين وصل لمرحلة استكمال واسترجاع قوته بشكل كبير، ظهرت أزمة مولودة من رحم كورونا فى بداية يناير 2021، وكأن أزمة تسلم القطاع الحيوي لأزمة.

أزمة الجديدة يعرفها الجميع الآن بأزمة الرقائق الإلكترونية، والتي أصابت قطاع السيارات مرة أخرى بشلل جزئى قبل التعافى الكامل من الشلل الكلى الذى أحدثه فيروس كورونا فى عام 2020.

فى 30 أبريل الماضى، نشر تقرير عن خسائر العالم من إنتاج السيارات فى 7 أيام فقط، ووصلت هذه الخسائر إلى 797 ألف سيارة حول العالم، وذلك بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

واليوم، تعلن «AFS» عن خسائر العالم من إنتاج السيارات التى وصلت الى أكثر من مليون سيارة فى الفترة من 7 مايو وحتى اليوم 11 مايو، أي أقل من أسبوع.

بحسب ما أعلنته «AFS»، خسرت أمريكا الشمالية 228 ألف سيارة خلال 5 أيام فقط، من 7 مايو وحتى 11 مايو الحالى

وخسرت أوروبا 448 ألف سيارة

وخسرت الصين 126 ألف سيارة

فيما خسرت باقى دول آسيا 252 ألف سيارة

وخسرت أمريكا الجنوبية 35 ألف سيارة

وخسرت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 10 آلاف سيارة

بهذا يكون إجمالى ما خسره العالم من إنتاج السيارات من 7 مايو وحتى 11 مايو الحالى، مليونا و99 ألف سيارة.