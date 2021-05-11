تفاصيل تحرش «ديلفري» بسيدة مصر الجديدة: تحسس جسدها والكاميرات فضحته

«تحسس جسدي وأنا بفتح له الأسانسير» كانت تلك المقولة هي ملخص أقوال سيدة مصر الجديدة أمام النيابة العامة بعد تعرضها للتحرش من قبل عامل «دليفري» خلال وجودها أمام باب شقتها في الطابق الـ16 في عقار بمصر الجديدة.

وأضافت المجني عليها، أن المتهم حضر إليها لتسليمها بعض الاحتياجات التي طلبتها من محل ألبان قبل السحور، يوم 27 من شهر رمضان، وبعد أن حصل على قيمة الفاتورة وانصرف، فوجئت به يطرق باب الشقة ويخبرها أنه لم يتمكن من النزول بسبب شفرة الأسانسير وعندما خرجت لتفتح له الأسانسير من خلال الكارت الخاص بها فوجئت به يتحرش بها جسديًا.

المجني عليها تعرضت للرعب

وتابعت المجني عليها بأنها أسرعت خائفة إلى شقتها عندما تعرضت للتحرش وأغلقت باب شقتها لأنها كانت تقيم بمفردها داخل الشقة وقت تأخر زوجها في العمل، وعندما عاد زوجها أخبرته فقرر اصطحابها إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرير محضرًا بالواقعة ضد المتهم وألقي القبض عليه من قبل المباحث.

تهمة هتك العرض

ونسبت النيابة العامة تهمة هتك العرض، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحريات أن الجريمة حدثت يوم 9 مايو عندما طلبت المجني عليها بعض منتجات الألبان من محل شهير قبل موعد السحور، نظرًا لتأخر زوجها في العمل.

الكاميرات

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم وبمواجهته أنكر تلك التهمة، وادعى أن رواية السيدة غير صحية لكن الكاميرات المثبتة أمام شقة السيدة كانت الدليل الفني التي استندت إليه النيابة العامة في حبس المتهم بتهمة هتك العرض، وأظهرت الكاميرات وقوف المتهم خلف السيدة والتحرش بها عن طريق مد يده نحوها وتحسس جسدها.

وأظهرت الكاميرات المتهم بشكل واضح وقت تنفيذ الجريمة قبل أن تتركه السيدة وتعود مسرعة إلى شقتها.