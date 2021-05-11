أخيرا.. بايدن يراسل عباس بعد أحداث القمع الإسرائيلي

لأول مرة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة خطية من نظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وذلك في أول تواصل مباشر بينهما.

وتناولت الرسالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين.

وتأتي هذه الرسالة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين عموما، وخاصة في مدينة القدس، واستشهاد وإصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين خلال هذه المواجهات.

وتمتلك إدارة بايدن، رؤية أكثر انحيازا للحقوق الفلسطينية مقارنة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث ينحاز ترامب لحل الدولتين الذي أراد ترامب التنصل منه.

لكن بالرغم من ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في أبريل الماضي، أن عباس رفض الرد على اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن. وذكرت أن تبرير الرئيس الفلسطيني هو أن البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، تستوجب على الرئيس الأمريكي أن يتصل به، وليس وزير الخارجية.

وتأخر الرئيس الأمريكي نسبيا في الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للدرجة التي جعلت مسؤولين إسرائيليين يضعون رقم تليفون نتنياهو على الإنترنت، ويدعون بايدن للاتصال به.