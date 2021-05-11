خالد الجندي: مرور ليالي رمضان بهذه السرعة «مصيبة»

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه بالرغم من حزنه الشديد على فوات ليالي رمضان الكريم بسرعة، إلا أنه يأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا في مصيبتنا خيرا، معلقا «نعم .. هي مصيبة، أن تمضي هذه الأيام المباركات بسرعة فهي مصيبة، الرسول قال لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أننا لاحظنا في الشهر الكريم أن هناك تسابق على الطاعات وفعل الخيرات وقراءة القرآن وتوقف المعاصي بفضل الله عز وجل بدرجة ملحوظة، فلم نلحظ مخالفات كبيرة كما كان يحدث في الأعوام السابقة في سلوكيات الناس، «لا أدري هذا زيادة إيمان ولا خوف من كورونا».

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن فيروس كورونا المستجد جعل هناك انضباط نوعي في علاقات الناس وسهراتهم، «لكن رأينا في هذا الشهر قرآن وصلاة وعبادة ودعاء واستغاثة وصدقات وأفعال خير ، لم يتوقف الناس عن مساعدة بعضهم البعض ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة أنه أحيانا حتى رأينا رمضان».

واستطرد: «لا حرمنا الله منك يا شهر الصيام، ولا عدمناك أبدا يا شهر المغفرة والإحسان، نسأل الله أن يقبل فيه صلاتنا وقيامنا وعبادتنا، لا نملك إلا أن نقول اللهم كما وفقتنا بالطاعة والدعاء والصلاة اللهم وفقنا بالاستجابة وبالحفاوة فلم نعتد منك إلا الكرم».