خالد الجندي عن جدل الطلاق الشفهي في «لعبة نيوتن»: لا يجوز.. لسه مراته

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أي طلاق شفهي لا قيمة له ولا يعتد به ولا يترتب عليه أي آثار من عدة وخلافه.

وأضاف الجندي، خلال استضافته بالصالون الرمضاني الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الجدل الذي أثاره مسلسل «لعبة نيوتن» عن الطلاق الشفهي، بحضور النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية، أنه إذا طلق الرجل زوجته شفهيا، وهاجر إلى كندا، ومر 10 سنين دون استخراج وثيقة الطلاق، فهي زوجته، حيث إنه لا يتم احتساب عدة المرأة إلا بعد استخراج وثيقة الطلاق.

وأضاف الجندي «الطلاق عند الفقهاء هو حل رباط الزوجية، ونحن نتحدث عن وسيلة إيقاع الطلاق، وأي شيء لا تترتب عليه آثاره كأنه لم يكن».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العقد شريعة المتعاقدين، وكل ما لا تترتب عليه آثاره هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنّ الطلاق الشفوي لا قيمة له ولا تترتب عليه آثاره، وأي واحد طلق مراته شفهيا، فهي ما زالت زوجته.

واستكمل الشيخ خالد الجندى: «الأزهر مؤسسة علمية وليس كهنوتية» مشيرًا إلى أن البعض يفهم خطأ أنه لا يجوز الاختلاف مع الأزهر، موضحًا: «إذا كان كلامي يستند إلى دليل فيجوز الاختلاف مع الأزهر، حيث إنّ الأزهر علمنا الاختلاف».

وتابع الجندي: الأزهر هو المرجعية الذي ترجع له الدولة في المسائل الشرعية، والتجديد لا يكون بتكرار القضية ولكن بفكرة جديدة، مؤكدًا أنّ الدراما تصحح المفاهيم وتنقل المشاكل بشكل لا يستطيع العلماء على القيام به.