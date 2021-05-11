مميش: السيسي طلب مني 100 سفينة صيد في 2014 «قالي ميقلوش واحدة»

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإنشاء أسطول الصيد المصري، من أجل أن يكون مناسب للمياه الدولية، وليست الإقليمية فقط، «السيسي في 2014 قالي عاوز أعمل سفن صيد، قولتله كام؟ قالي 100 سفينة، استغربت وقولتله 100 سفينة؟ رد قالي أه وميقلوش واحدة».

وأضاف «مميش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم عمل 12 سفينة صيد، وتم الانتهاء حتى الآن من 34 سفينة، «إن شاء الله مكملين بنعمل 14 واحدة في السنة، أصعب واحدة هي أول واحدة، وهي عمل التصميم، وتكوين فريق العمل اللي يشتغل في تلك السفن»، موضحًا أنه حال تشغيل هذا الأسطول بشكل جيد، لن تحتاج مصر إلى استيراد سمك من الخارج.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من القطاع الخاص، أنه من يريد منهم المشاركة في تلك المشروعات أن يدخل، مثل شراء سفن من هذه السفن ويتولى عملية الصيد، أو أي مشروعات أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد القيمة المضافة للصناعة.

وأكد الفريق مهاب مميش، أن إنشاء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يهدف إلى إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.