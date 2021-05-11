ربيع: السيسي شهد رفع العلم فوق الكراكة الجديدة مهاب مميش

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي زار اليوم الكراكة مهاب مميش وشهد رفع العلم فوقها، وهي الكراكة الأحدث لدى أسطول هيئة قناة السويس، وكان من ضمن استراتيجية الهيئة تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول، الذي يعتمد على الكراكات والقاطرات ولنشات الشد، والأسطول أصبح يمتلك أحد كراكتين بالشرق الأوسط وأكبر كراكتين، فالكراكة مهاب مميش طاقتها الإنتاجية للتكريك 3600 متر في الساعة تكريك، وهو رقم ضخم، والكراكة طولها 147 مترا وعرضها 23 مترا وتعمل بعمق من 8 لـ35 مترا وهو عمق كبير، وتعمل في القاع الصخري، وهو الشيء الأهم، خاصة وأنّ قاع القناة بمنطقة السويس صخري وكان صعب عمل كراكات الهيئة بها، وكان يتم تأجير كراكات بالعملة الصعبة لعمليات تكريك بالسويس، لكن الآن لدينا الكراكة مهاب مميش وستلحقها خلال 4 أشهر الكراكة حسين طنطاوي، وأصبح لدينا كراكتين كبار، علاوة على الكراكات الموجودة بالأسطول.

وشرح ربيع خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التطوير المقرر عمله بالمجرى الملاحي سيكون بإمكانيات وقدرات الهيئة بدلا من التعاقد مع شركات خارجية، موضحا أنّه يوجد 40 كيلو متر ليس بها ازدواج بقناة السويس من الكيلو 132 للكيلو 162 بالقناة، وجار التخطيط لعمل في 10 كيلو بمنطقة البحيرات المرة ازدواج ويصبح لدينا قناتين مثل قناة السويس الجديدة، ويكون هناك قناة متجهة للشمال وأخرى متجهة للجنوب لزيادة أعداد السفن التي تعبر بقناة السويس، وزيادة السعة وتقليل الزمن لعبور السفن.

وأوضح ربيع أنّه يفكر في توسعة وتعميق من 66 قدما لـ72 قدما لتحسين عملية الملاحة بالمجرى الملاحي في الجزء الصعب بالجنوب الذي يحوي منحنيات كثيرة وتيار كبير يعاكس القباطين أثناء مرور السفن.