أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، الأمر الذي يجعل الكثيرين يبحثون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر ، خاصة وأننا نمر بأزمة صحية عالمية هي جائحة كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر، بحسب ما جاء ببيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في السطور التالية.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظات مصر

وجاءت مواعيد صلاة عيد الفطار المبارك، في جميع المحافظات المصرية، بحسب الهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالآتي:

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22

ارشادات الحكومة المصرية لتحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد

وجاءت تعليمات الحكومة المصرية كالآتي:

- حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد، على أن يسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في صلاة الجمعة.

- تغلق جميع النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

- غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة.

- يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.