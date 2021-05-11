موعد صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف 2021

مع حلول عيد الفطر المبارك، يبحث المسلمون دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 ، حيث أعلنت البحوث الفلكية أن العيد سيوافق يوم الخميس 13 مايو الجاري.

وتقدم«الوطن»، موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة بني سويف، وفق إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

صلاة عيد الفطر 2021 ببني سويف في المساجد الكبرى

وأعلنت مديرية أوقاف بني سويف عن موعد صلاة عيد الفطر 2021، التي ستقام داخل المساجد الكبرى فقط، مع وضع ضوابط للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أهمها الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، واصطحاب السجادات الخاصة بكل مواطن، كما منعت وزارة الأوقاف، صلاة عيد الفطر 2021، في الخلاء كما تعود المسلمون على أدائها على مدار سنوات كثيرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في بني سويف

ووفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة بني سويف سيكون في تمام الساعة 5:30 صباحًا، يعقبها مباشرة خطبة العيد، وسط مراقبة شديدة لمنع التزاحم، حيث شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة اتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

ومن جانبها ناشدت مديرية الأوقاف، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية و ضرورة حماية أنفسهم منعا لانتشار كورونا، ويجب على المصلين اتباع التعليمات اللازمة، للحفاظ على أنفسهم ومن حولهم، في ظل تحذيرات وزارة الصحة والسكان من تزايد عدد إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام.

محافظ بني سويف: رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، حيث أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات، تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمى أو استثنائي، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.