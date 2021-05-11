«تعليم القاهرة والجيزة» تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021

تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من محافظات الجمهورية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة الامتحانات في المطابع السرية.

تكثيف الإجراءات الوقائية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية

وقال محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، إنه جار الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحاً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد في اللجان الامتحانية.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها في المطابع السرية، موضحًا أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

الاهتمام بمتابعة شرح المقررات الدراسية مع الطلاب إلكترونيًا

وفي سياق متصل، قال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للاستعداد لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي، موضحًا أنه سيتم التنبيه على جميع المعلمين بضرورة الاهتمام بمتابعة شرح المقررات الدراسية مع الطلاب إلكترونيًا بجانب الحضور الفعلي في المدرسة.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية.

من جانبه أوضح مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أنه سيتم تعقيم المدارس وتطهيرها جيدًا، بالتزامن مع عقد الامتحانات، موضحًا أنه تم إعلان جدول الامتحانات.

ولفت «الجيار» إلى أنه تم إعلان نتيجة امتحانات طلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، فضلًا عن نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بإعلان جدول الامتحانات، موضحة أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيًا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.