مديريات التعليم تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

كشف محمد عبد التواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، موضحا أنه تم التأكيد على موجهي المواد بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «عبد التواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة من موجهي المواد لوضع أسئلة الامتحانات، مؤكدا أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالمقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنه سيتم عقد الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

«عبد التواب»: سيتم إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 في المدارس بعد العيد

وتابع مدير عام المديرية، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.

ولفت محمد عبد التواب، إلى أنه تم عقد الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، اليوم، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه سيتم تصحيح الامتحانات مباشرة، موضحا أن الامتحانات تعقد ورقيا بنظام الأسئلة المجمعة الموضوعية التي تقيس مستوى فهم الطالب.

وقال «عبد التواب»، إن مديرية التربية والتعليم، فضلت إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 لطلاب صفوف النقل وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عقب الانتهاء من أداء الامتحانات التكميلية بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة في المدارس، موضحا أن امتحانات أولى وثانية ثانوي التكميلية تعقد كل مادة بمفردها وليست مجمعة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن تم تشكيل لجنة من موجهي المواد قبل وضع أسئلة الامتحانات، وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تغبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021، نظرا لأعذار قهرية، أو الطلاب الذين حصلوا على 50% من الدرجة العظمى في الامتحانات.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة، بنظام الأسئلة الجديد، مؤكدة أن الإدارات التعليمية تتولى إعلان نتائج الطلاب.