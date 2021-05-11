عاجل.. النيابة: تحقيقات الفيرمونت استمرت 9 أشهر والأدلة غير كافية

أوضحت النيابة العامة فى بيان لها، أن التحقيقات التي باشرتها فى قضية الاعتداء على فتاة فيرمونت نايل سيتي، استمرت لمدة 9 أشهر، وأمرت بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، مؤقتا، لعدم كفاية الأدلة.

وأكدت النيابة، أنها استنفدت في التحقيقات كل الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق، حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، لكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.