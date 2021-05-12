خبير بحري: ما يميز السيسي «إن اللي بيتقال بيتعمل»

قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات جديدة في قناة السويس أمر هام في ظل قيام قناة السويس بخدمة مجتمعية، حيث تزود مدن القناة بالمياه وتوفرها بأسعار منخفضة.

وأضاف «الشامي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن السيسي كان يحلم منذ أن كان وزيرا للدفاع بتوفير سفن مؤهلة للصيادين المصريين، مع توفير أمن لهذه السفن، مؤكدا أنه تم تنفيذ 34 سفينة على طارز عالي بالمشاركة بين قناة السويس والشركات الخاصة، متابعا: «ما يميز الرئيس السيسي إن اللي بيتقال بيتعمل».

وأوضح مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، أن المستهدف صناعة 100 سفينة جديدة من أجل عمالة الصيادين، وأكد في الوقت ذاته أن مصر تمتلك 6 كراكات من إجمالي 76 كراكة عالمية، مؤكدا أن مصر ستشتري كراكة جديدة من أجل استيعاب الأجيال الجديدة من السفن الضخمة.

وأشار مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل، إلى أن مصر منذ عام 1980 إلى عام 2000 تم تكريك 3000 مليون متر كعب، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لقناة السويس يوميا هي 97 سفينة.

وألمح مستشار النقل البحري، خبير اقتصاديات النقل، إلى أن المنطقة التي جنحت فيها سفينة إيفر جيفن، هي منطقة ملتوية في ظل وجود تيارات بحرية قوية، موضحا أنه سيتم توسعة هذه المنطقة من خلال التكريك حتى لا يتكرر الأمر في المستقبل.