دفاع أحمد حلمي طولان بعد غلق قضية «فيرمونت»: سيعود لمنزله خلال ساعات

قال المستشار أشرف عبد العزيز، دفاع أحمد حلمي طولان، الذي كان متهمًا في قضية اغتصاب فتاة عام 2014 بفندق فيرمونت بالقاهرة، إن قرار النائب العام اليوم بمثابة إغلاق للقضية، معربًا عن سعادته بإخلاء سبيل موكله.

إنهاء إجراءات

وأضاف «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»: أنه سيبدأ صباح غد في إنهاء إجراءات إخلاء سبيل موكله للعودة به إلى منزله بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات القانونية اللازمة.

سعادة كبيرة

وأوضح دفاع أحمد حلمي طولان، أن والده الكابتن حلمي طولان استقبل نبأ إخلاء سبيل نجله بسعادة كبيرة قائلًا: «دة مكنش مبسوط .. ده عدى الانبساط وقال الحمد لله.. الحمد لله».

وأشار إلى أن موكله سبق وحصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة التحقيقات لكن النيابة العامة تقدمت باستئناف وتم قبوله آنذاك.

وأصدرت «النيابة العامة» أمرًا مؤقتًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص إلى مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.

أمر مؤقت

وأصدرت «النيابة العامة» أمرًا مؤقتًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها (بفندق فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا منهم.

تفاصيل التحقيقات

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيًا للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص إلى مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية.