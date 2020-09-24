رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. بدء التحقيق مع نجل حلمي طولان والمتهمين في "فيرمونت"

كتب:

أحمد عبد اللطيف
05:46 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
المتهمين الثلاثة فى قضية الفيرمونت

المتهمين الثلاثة فى قضية الفيرمونت

قالت مصادر مطلعة  على التحقيقات  فى قضية فتاة الفيرومنت  إن جهات التحقيق  بدات التحقيق مع نجل لاعب كرة القدم السابق حلمي طولان  المدعو  أحمد  وشقيقين من المتهمن هما  خالد وعمر حسين محمود اسماعيل  وذلك بعد القاء القبض عليهم فى لبنان وتم تسليمهم من قبل الانتربول الدولي الى أجهزة الأمن فى مصر ، وأضاف المصدر أن جهات التحقيق لم تنتهي حتى  كتابة تلك السطور من التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وكانت مصادر مطلعة، على التحقيقات التي تجرى في قضية فندق فيرمونت، قالت  إن إدارة الإنتربول بالأمن العام، وضعت أسماء المتهمين في النشرة الحمراء، وجرى تعميمها.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية في لبنان، خاطبت إدارة الإنتربول في مصر بوجود المتهمين لديها، وجرى إرسال مذكرة من النائب العام إلى لبنان، متضمنة أسباب الضبط، وموضحة الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.

يأتي ذلك بعد قرار النائب العام، بضبط وإحضار المتهمين في قضية "الفيرمونت"، من بينهم كل من أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل.

وأوضحت المصادر، أن اتفاقية تبادل المتهمين مع لبنان سهلت القبض على المتورطين في قضية فيرمونت.

وعلى الفور اتجهت مأمورية مكونة من 4 ضباط من إدارة الإنتربول التابعة لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلى لبنان، واستلمت المتهمين الذين جرى ترحيلهم على طائرة "مصر للطيران" القادمة من بيروت.

 

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن أنها تلقت بلاغا من المجني عليها الفتاة المعتدى عليها داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، بتاريخ 4 أغسطس الماضي.

 

وأمرت بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر، وبعدها تلقت النيابة محضرًا من قطاع الأمن العام يفيد بهروب المتهمين خارج مصر أيام 27 و 28 و29 يوليو الماضي، فأمر النائب العام يوم 26 أغسطس، باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحقهم.

 

وكشفت التحقيقات عن وقائع أخرى متعلقة بواقعة التعدي على الفتاة المجني عليها، وأمرت بحبس متهمين جدد كان من بينهم نازلي كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، فضلًا عن أحمد جنزوري، منظم الحفلات، وآخرين، مع عرضهم على الطب الشرعي، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهمين آخرين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

اقرأ المزيد:

تطور في قضية الفيرمونت.. طارق العوضي يتولى الدفاع عن ابنة نهى العمروسي

مفاجأة في "الفيرمونت".. تهمة "التخدير" فقط تلاحق أحد المتهمين والضحية تبرئ نجل رجل أعمال شهير

بعد 60 يوم هروبًا.. مصر تتسلم 3 متهمين في الفيرمونت

أبوالقمصان: النيابة انتهجت طرقا مستحدثة لتتبع جريمة "فتاة الفيرمونت"

مصادر: فتاة الفيرمونت "اتكسرت" 3 مرات في يوم واحد