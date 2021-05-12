«حياة كريمة» تتابع سير مشروعاتها بمحافظات الغربية والمنيا وأسوان

يتابع فريق عمل مؤسسة حياة كريمة داخل محافظة الغربية، كافة مستجدات العمل المتعلقة بالمشروع القومي داخل المحافظة، حيث يتم من ضمن أعمالها بالمحافظة مد وتدعيم لمياه الشرب داخل كل من قرية كفر نواي، وقرية العايشة.

وأكدت «حياة كريمة» أنه يتم أيضا تبطين ترعة المحطة بجانب الكوبري الجديد في ميت الحارون، بالإضافة إلى العمل داخل مبني المدرسة الجديد بمدرسة الشهيد عبدالقادر الابتدائي في ميت الحارون، ومدرسة نزيه فتحي خلف بحنون، التي تتبع وحدة سنبو الكبرى.

استمرار أعمال كوبري المحطة في قرية ميت الحارون

وأشارت «حياة كريمة» إلى استمرار أعمال كوبري المحطة داخل قرية ميت الحارون، مع متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية حانوت، بالإضافة إلى عمل مجسات من أجل إنشاء مبنى المجمع الخدمي داخل قرية سنباط، حيث إن تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة مع هيئة الأبنية التعليمية.

وفي محافظة المنيا تتابع «حياة كريمة» ما يحدث على أرض المحافظة من مشروعات، فقد تم المرور على عدد من مشروعات حياة كريمة داخل المنيا بمدينة «العدوة - ملوي»، حيث تم صب حوائط عنبر التشغيل المرافق لبيارة محطة الصرف الصحي داخل قرية سلاقوس التي تتبع مجلس قروي صفانية بمركز العدوة، بالإضافة إلى استمرار العمل ملوي داخل مدرسة تونة الجبل الجديدة للتعليم الأساسي، وتتم هذه المشروعات تحت تحت إشراف كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع هيئة الأبنية التعليمية.

استمرار مشروع الصرف الصحي في مركز إدفو

وفي محافظة أسوان، ووفقا لـ«حياة كريمة»، تستمر أعمال مشروع الصرف الصحي بقرى الكلح غرب، داخل مركز إدفو، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات لمحطات المعالجة والرفع، وتم اعتماد التقرير ووصول كميات كبيرة من المواسير.

وأوضحت «حياة كريمة» انه في قرية النصراب تم الانتهاء من أعمال الجسات لمحطات المعالجة لمشروع الصرف الصحي، وأخيرا بقرية الرئيسية، وجارِ العمل حاليا في أعمال الشبكات بنسبة 25٪ وتم إنهاء جسات محطة الرفع الرئيسية وتم اعتماد، المواصفات الفنية الكهروميكانيكية، وتتم هذه الأعمال في أسوان تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.