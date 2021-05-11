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محافظ المنيا كوبري علوي للسيارات بمغاغة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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إسلام فهمي
04:05 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
محافظ المنيا

محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إدراج كوبري علوي للسيارات ضمن مبادرة حياة كريمة بمدينة مغاغة، مشيراً إلى معاينة موقع الكوبري بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، تمهيداً لبدء أعمال التنفيذ.

جاء ذلك رداً علي شكوى مقدمة من أهالي مركز ومدينة مغاغة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، والتي طالبوا فيها بإنشاء كوبري علوي فوق السكة الحديد يربط شارع طه حسين بمدينة مغاغة حتي الموقف العمومي.

وأكد المحافظ، أهمية دور منظومة الشكاوى الحكومية والعمل على تفعيل دور الشكاوى الإلكترونية لسرعة الاستجابة وتحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً الى أنه يتم استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة من خلال الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052.

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