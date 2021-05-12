رئيس وحدة الجينو: تحليل 200 عينة لمعرفة سلالات كورونا في مصر

كشف الدكتور أحمد السيد، رئيس وحدة أبحاث الجينوم بمستشفى أورام الأطفال 57357، تفاصيل الدراسة التي يجريها أساتذة الوحدة بالتعاون مع أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بشأن معرفة منشأ سلالة الموجة الثالثة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، قائلا: «في الدراسة الأولى التي تم عملها على الموجتين الأولى والثانية تم اكتشاف أن منشأ السلالة لفيروس كورونا غالبيتها أوروبية».

العينة الواحدة يتم قراءتها 10 ملايين مرة

وأوضح أن الدراسة تجري حاليا على الموجة الثالثة لمعرفة المنشأ، وأضاف رئيس وحدة الجينوم بـ57357 في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يجرى حاليا على فصل ما يقرب من 200 عينة عشوائية، لافتا إلى أن النتائج ستكون بعد العيد مباشرة، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى نهاية شهر مايو.

لا توجد سلالة خطرة في مصر حتى الآن

وأضاف رئيس وحدة أبحاث الجينوم بمستشفى أورام الأطفال 57357 أن النتائج لم تظهر بعد حتى الآن، مؤكدا أن بعد تجميع العينات تحليلها سيتم إظهار النتائج، مشيرا إلى أن غالبية التحاليل ونتائجها حتى الآن أشارت إلى أن غالبية منشأ السلالة أوروبية، موضحا أن كل عينة يكون لها ما يقرب من 10 ملايين قراءة لمعرفة جميع التتبع الجيني لها.

إعلان منشأ السلالة الموجة الثالثة لـ كورونا آخر مايو

وأشار رئيس وحدة الجينوم بـ57357 ، إلى أن خير وقاية من الإصابة بالمرض هو الالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة لجميع المواطنين طوال فترة التواجد خارج، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم.

وأكد أن الدراسات والنتائج حتى الآن اشترت إلى أنه لا توجد أي سلالات خطرة لفيروس كورونا في مصر حتى الآن، وأنها خالية من الهندية وجنوب أفريقيا والبرازيل وبريطانيا.