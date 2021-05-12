أعلنت السلطات العمانية، أن موعد صلاة العيد فى عمان 2021 ستقام نحو السادسة إلا ربع صباحا مع فارق بسيط فى التوقيت بين مختلف المدن فى السلطنة.

وأوضحت السلطات العمانية، أن موعد صلاة العيد فى عمان 2021، ستقام فى العاصمة مسقط فى الخامسة و45 دقيقة، وتقام فى مدينة مرباط فى الساعة السادسة و11 دقيقة.

الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فى سلطنة عمان

وعن موعد صلاة العيد فى عمان 2021، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك فى سلطنة عمان سيكون الخميس 13 مايو الجارى ، والأربعاء 12 مايو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وبشأن موعد صلاة العيد فى عمان 2021، قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في سلطنة عمان، إلغاء صلاة عيد الفطر هذا العام، وعدم إقامة أسواقه التقليدية، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فى الثالث من مايو الجارى عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات بكل أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل: تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد وذلك لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

كما قررت اللجنة استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، من صباح يوم السبت 8 مايو 2021 في كل محافظات السلطنة.

كما أكدت القرارات منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021 م، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 10 وفيات، موضحة أن إجمالي الإصابات فى السلطنة وصل إلى 202713 إصابة.