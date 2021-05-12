عاجل.. استشهاد 3 فلسطينيين نتيجة استهداف الاحتلال لشقة سكنية في غزة

استشهد 3 فلسطينيين، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في حى «تل الهوا» بغزة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تعهد في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بتوسيع العمليات في غزة، وقال إن «حماس» ستدفع ثمنا كبيرا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف كوخافي، أن «غاراتنا استهدفت قيادات حماس والبنية التحتية في غزة»، مشددا على مواصلة استهداف مخازن الأسلحة وأماكن تصنيعها في غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن 80 مقاتلة تشارك بالغارات على غزة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، حذر في وقت سابق، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة «حماس» سيفضي إلى حرب شاملة.

ودعا وينسلاند، الطرفين إلى وقف إطلاق النار فورا، مضيفا: «نحن نتجه نحو حرب شاملة ويتعين على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد».

وفي سياق متصل، من المقرر أن يعقد «مجلس الأمن الدولي»، اليوم، جلسة جديدة طارئة، حول التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة وتبادل الهجمات بين إسرائيل و«حماس»، هي الثانية خلال 3 أيام، وتعقد هذه الجلسة الجديدة المغلقة بطلب تونس والنرويج والصين.

وتستضيف الإمارات، اليوم، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويعقد الاجتماع افتراضيا، ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

بدوره، أعرب رئيس مفوضية «الاتحاد الأفريقي» موسى فقي محمد عن تنديده الشديد بالقصف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة وأسفر عن مقتل العشرات.

وجدد محمد، تأكيده على أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات الإجلاء غير القانونية والمستمرة والقسرية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.