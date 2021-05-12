ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 32 شهيدا فلسطينيا

استشهد مواطنان فلسطينيان، في تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الليلة، وبذلك يرتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ مساء الاثنين الماضي على قطاع غزة، إلى 32 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، وعدد الجرحى إلى 224، بينهم 41 طفلاً بجروح مختلفة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان على غزة، بلغ حتى مساء الثلاثاء 30 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة، و203 إصابات بجروح مختلفة، 12.3% منها، صنفت بإصابات خطيرة، و31% صنفت بإصابات متوسطة، و56.6% صنفت بإصابة طفيفة، ومن بين الإصابات 41 طفلاً.

واستهدفت غارات الاحتلال التي شنها الطيران الحربي، شققا سكنية ومنازل وأبراجا مأهولة، وممتلكات مدنية كمصانع وورش ومتاجر، أبرزها مصنعا للثلج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سوي بالأرض، بقصف بصاروخين من طائرة «إف 16»، إضافة إلى قصف مواقع وأراض زراعية، وإلحاق أضرار بمراكز طبية ومدارس حكومية وآخر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أبرزها مدرسة الزيتون الإعدادية للبنات، التابعة للوكالة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

كما لحقت أضرار بخطوط كهرباء مركزية، وبمحولات كهرباء في عدد من المناطق التي تعرضت للقصف الصاروخي والمدفعي، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بأكملها في مدن ومخيمات القطاع.

وشيع المواطنون في غزة، كوكبة جديدة من الشهداء الذين ارتقوا على مدار يومي العدوان (الاثنين والثلاثاء)، إلى مثواهم، وسط صيحات الغضب والتنديد بجرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل.