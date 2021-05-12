عاجل.. دوي صافرات الإنذار في «تل أبيب» و«اللد»

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب واللد والرملة وريشون لتسيون ومناطق أخرى، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء إلى سماع دوي انفجارات.

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى قصف جديد بالصواريخ يستهدف مدينة «بئر السبع» جنوب «إسرائيل».

بدورها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه استهداف قاعدة «نيفاتيم الجوية» في بئر السبع بوابل من الصواريخ.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصل في وقت سابق، إلى «مدينة اللد»، معلنا فرض حظر التجول.