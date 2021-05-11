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عاجل.. صافرات الإنذار تدوي في «كرم أبو سالم»

كتب:

حسن رمضان
07:55 ص | الثلاثاء 11 مايو 2021
عاجل.. صافرات الانذار تدوي في كرم أبو سالم

عاجل.. صافرات الانذار تدوي في كرم أبو سالم

دوت صافرات الانذار في «كرم أبو سالم»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت إغلاق معبر «كرم أبو سالم» التجاري بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكرم أبو سالم أو كيرم شالوم بالعبرية هو كيبوتس إسرائيلي تابع للمجلس الإقليمي لأشكول ويشكل معبرًا حدوديًا استراتيجيًا، وتأسس الكيبوتس في عام 1967 بعد احتلال فلسطين من قبل أعضاء هشومير هتسعير.

ويحتوي على أكثر من 13 عائلة يهودية، فيما تحتوي المناطق المحيطة مثل المعبر على تجمعات ومعسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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