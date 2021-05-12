إبراهيم كمال عن مشهد محاولة قتل «صلاح» في الاختيار: لم أتوقع كل هذا النجاح

أكد الممثل الشاب إبراهيم كمال، الذي أدى دور الإرهابي في الحلقة الـ29 من مسلسل «الاختبار 2» والذي اتهمه أحمد مكي فى المشهد بمحاولة قتل اللاعب محمد صلاح، أنه من أكبر محبي صلاح وعشاقه.

وقال كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مو صلاح حبيبي وأخاف عليه من أي خدش بس المخرج كان عايز كده»، مشيرا إلي أنه لم يتوقع نجاح المشهد بهذا الشكل.

وأضاف الممثل الشاب: «المخرج بيتر ميمي من أفضل المخرجين المصريين ورغم اني كنت عاوز أقول أي حاجة في المشهد ده خاصة قدام اثنين من أبطال السينما في مصر كريم عبد العزيز وأحمد مكي إلا أنه قالي مش هتتكلم»، مشيرا إلي أنه بعد مشاهدة المشهد تأكد أن رؤية المخرج كانت الأفضل.

واستطرد: «أنه كان حزين في بداية المسلسل لمشاركته بمشاهد ضئيلة الا أن التركيز علي المشهد الخاص به واهتمام جمهور السوشيال ميديا به سبب له في حالة كبيرة من الفرح».

وقال كمال: «فاجئتني كمية الكوميكس علي فيس بوك علي المشهد ولم اتوقع نجاحه بهذا الشكل»، لافتا إلي أن الفضل يعود في النهاية إلي وجود مخرج متميز للعمل مثل بيتر ميمي، موضحا أنه خلال فترة كأس الأمم الأفريقية تقدم للمشاركة في أعمال التنظيم وتم قبوله إلا أنه خلال توقيت البطولة كان يشارك في عمل مسرحي الأمر الذى حال دون مشاركته فى تنظيم الفعالية.

وعن حبه للاعب محمد صلاح أوضح كمال: «أنا بحبه لأنه يعتبر أفضل وأهم لاعب جاء في تاريخ مصر والعرب إضافة إلي تشجيعه للنادي الإسماعيلي الذي أشجعه أيضا»، مضيفا: «انا اتولدت وعيشت في الإسماعيلية وبدأت أول تجاربي في التمثيل وانا 9 سنوات كممثل مسرح بالإسماعيلية حتى مسرح الجامعة ثم التحقت بالمعهد العالي للسينما».

وعبر الممثل الشاب عن فرحته بالمشاركة في مسلسل الاختيار وظهوره فى المشهد مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، فيما نشر النجم أحمد مكي صورة علي صفحته الرسمية لمشهد الضبط وكتب عليها: «عايز تموت مو صلاح.. انت عارف ده بكام».