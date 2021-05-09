بيتر ميمي: الحلقة 28 من «الاختيار 2» لا تقل قوتها عن «ملحمة الواحات»

قال المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار 2، إن مشاعر الكثير من أهالي الشهداء قد وصلت إليه، وهي حالة من الفخر أكثر من كونها لحظات للعزاء، «دي حالات من الفخر، ومفيش حالة عزاء، وربنا يعزيهم».

وأضاف «ميمي»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الفنان ماجد الكدواني والذي جسَّد شخصية اللواء مراد، لم يكن رئيسا لقطاع الأمن الوطني، ولكنه كان لواء رئيس مجموعة في الأمن الوطني، «ليه مشاهد بعد كده في الحلقات الأخيرة».

وأوضح أن مجموعة الضباط التي تصدت للإرهابيين في الواحات قد حمت الدولة من مصائب عدة كانت ستحدث مستقبلا، «الناس دي استشهاديين، وكانوا واقفين كحائط سد منعوا دم كتير جدا، والعناصر اللي كانت موجودة في الوقت ده استخدموا خيش لون الرمل كنوع من التمويه، والعناصر دي مكنتش شوية عيال، بيحركوهم دول».

وأكد أن أصعب حلقاته إخراجيا هي الحلقة الأولى التي احتوت على الكثير من المظاهرات، والحلقة الخاصة بفض ميداني رابعة والنهضة، والحلقة رقم 26 والتي ظهر فيها استاد القاهرة هي من الحلقات الصعبة، والحلقة رقم 28 لاستشهاد عمر القاضي، «الحلقة 28 لا تقل قوتها عن حلقة الواحات».

وأشار إلى أن المسلسل لا يوجد فيه أدوار صغيرة لأنها تمثل شخصيات مهمة ومحورية في العمل الفني، لافتا إلى أن المسلسل يشعر كل الممثلين فيه بالمسؤولية وهو مسلسل ستتوارثه الأجيال فيما بعد لما فيه من مشاهد مؤثرة عرضت أمام الكاميرا.

وتابع: «قبل الاختيار 1 و2 كان دايما بيمر شريط الأخبار باستشهاد 4 ضباط أو عساكر، كان الموضوع أشبه بالإحصائيات، ولكن لما الناس شافت بعنيها وشافت الدم ومنعه توحدت، والموضوع كبير ومبقاش أرقام، وأخذ الثأر حصل النهارده بعد ما الطيران اتحرك وقصاصي الأثر تحركوا والقوات المسلحة اتحركت واتجابوا في نفس الوقت، ومفيش حق مصر القيادة السياسية بتسيبه».

وواصل ميمي قائلا: «نور خالد النبوي جه عمل الكاستينج والناس اكتشفت في التصوير أنه ابن خالد النبوي، وهو مجتهد جدا وبيذاكر والحمد لله الناس حبته جدا في الدور، وأغنية الواحات معمولة مخصوص ليها، وكريم عبدالعزيز كان بيقعد في الأوضة يسمع الأغنية وكان حاسس كل كلمة بيقولها، الموضوع أكبر من أننا بنعمل مسلسل».

واختتم مخرج الاختيار قائلا: «حلقة أمس عرضت بدون إعلانات وكان فيها خسارة رهيبة للشركة، وحابب أشكر شركة سينرجي وأستاذ تامر مرسي أنه خد الخطوة دي، دي تاني حلقة تتعرض من المسلسل بدون إعلانات، وأنا حابب أشكره على هذا القرار».