مع انتعاش «سوق الفسيخ».. تجار: ما أفسده شم النسيم يصلحه العيد

«ما أفسده شم النسيم يصلحه عيد الفطر»، بهذه الكلمات عبر تجار «الفسيخ والسردين والرنجة» فى البحيرة، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أوضاع السوق خلال الأيام القليلة الماضية التى شهدت انتعاشة فى حركة البيع بعد حالة الركود التى شهدتها المحال التجارية خلال موسم شم النسيم الأيام الماضية والذى تزامن مع صيام شهر رمضان.

أشرف جمال، تاجر فسيخ، يقول: «كما توقعنا قبل شهر رمضان، حدث ركود شديد في حركة بيع الفسيخ والسردين خلال شم النسيم المنقضي، فهناك عقيدة ثابتة لدى التجار، موسم شهر رمضان لا تنازعه أي مناسبة أخرى، وهو ما حدث هذا الموسم، وكنا نتطلع لتحقيق مبيعات متوسطة خلال شم النسيم، إلا أن إغلاق المتنزهات والأماكن العامة بالبحيرة أمام المواطنين، انعكس بالسلب على حركة البيع».

عيد سَلّام أحد تجار الفسيخ يضيف: «على عكس أيام شم النسيم، انتعش سوق السمك المملح بالبحيرة، وشهدت محلات بيع الفسيخ والسردين والرنجة، إقبالا شديدا من المواطنين، الذين استعدوا لعيد الفطر المبارك بوجبته الشهيرة «الفسيخ»، وارتفعت نسبيا أسعار الأسماك المملحة، خاصة لدى التجار المشهورين الذين يقدمون منتجًا جيدًا، وبهذا عَوض عيد الفطر حالة الركود التي سيطرت على سوق الفسيخ في شم النسيم».

وكانت محلات بيع الفسيخ بمدن رشيد وإدكو ودمنهور وكفر الدوار، شهدت إقبالا ملحوظا من المواطنين، خلال الأيام الماضية الذين حرصوا على شراء فسيخ عيد الفطر، بعد صيام عن البيع استمر خلال شهر رمضان المبارك، بينما زادت مبيعات «أم الخلول» الأكلة التي يفضلها سكان المدن الساحلية بالمحافظة، وذلك إلى جانب مبيعات «البطارخ» بجميع أنواعها.