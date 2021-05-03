شم النسيم 2021 وكورونا.. مواطنون: «لا شمينا نسيم ولا أكلنا فسيخ»

تتزامن احتفالات عيد شم النسيم لهذا العام 2021 مع انتشار فيروس كورونا وشهر رمضان الكريم، الأمر الذي أدى إلى عدم شعور كثير من المواطنين بهذه المناسبة التي يترقبونها سنوياً، حيث حالت الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، دون خروجهم إلى المتنزهات والحدائق العامة، كما دفعت المخاوف التي تنتاب البعض إلى تجنب شراء الأسماك المملحة، التي لا يفضل غالبية المصريين تناولها خلال شهر الصيام.

عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه إصابتهم بالفيروس ممن فقدوا حاسة الشم والتذوق، لم يمكنهم الاستمتاع بأي مظهر لاحتفالات عيد شم النسيم، حتى داخل منازلهم، فضلاً عن امتناع البعض عن تناول الفسيخ الذي يرتبط بعادات المصريين في هذا التوقيت.

ومع إغلاق الحدائق والمتنزهات، واتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة وصارمة، بات الخروج من المنزل أمراً صعباً، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لذلك يحرص الآلاف على البقاء في المنازل والبحث عن أدوات تسلية أخرى، بخلاف التنزه وشم النسيم وتناول الفسيخ، بعدما منعهم فيروس كورونا من الخروج، خوفاً من انتشاره.

شم النسيم 2021 وكورونا وفقدان حاسة الشم

لم تكن الإصابة بفيروس كورونا وفقدان حاسة الشم، سهلة على بعض المصريين، فالبعض يعيش المعاناة مضاعفة، وتُعد «أميرة علي»، واحدة من المواطنات اللاتي يعانين من فقدان حاسة الشم، خلال هذه الأيام، على الرغم من قرب شفائها من فيروس كورونا، التي تحدثت لـ«الوطن» بقولها: «لا شميت نسيم ولا أكلت فسيخ»، واعتبرت أن «شم النسيم جاي السنة دي في ظروف صعبة»، مشيرةً إلى أنها أصيبت بفيروس بكورونا منذ أكثر من شهر، لكنها مازالت تعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، على الرغم من اختفاء باقي الأعراض، وتابعت: «أحرص على تناول الغذاء الجيد، لكنني لا أشم أي حاجة، والأكل لا طعم ولا ريحة».

شم النسيم 2021 وكورونا بدون فسيخ

لم يختلف حال «سمير عبد التواب» كثيراً، فالشاب الذي أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أسابيع، لا زال يعاني من فقدان حاسة الشم، وقال: «شم النسيم جاي وأنا في العزل، ومع رمضان وكورونا، صعب جداً، الواحد اتحرم من أكل الفسيخ في اليوم ده، ومن التنزه والخروج، ولا حتى الجلوس مع العائلة، الحياة بدون ألوان، وما يتعبني أنني لم أعد أشم رائحة طفلي، الذي ولد في زمن كورونا».

وتابع الشاب الثلاثيني قائلاً: «لا أتذوق ما تأكله أسرتي، زوجتي تعد لي طعاماً مخصوصاً، وفق وصفات الأطباء، وعلى الرغم من مرور 3 أسابيع، إلا أنني لازلت أخضع للعزل المنزلي، ولم أتعافى نهائياً من كورنا حتى الآن»، مشيراً إلى أن شم النسيم 2021 يأتي هذا العام متزامنا مع كورونا وشهر رمضان، وقال: «فقدان حاسة الشم صعب جداً».

إغلاق شواطئ مع كورونا وفقدان حاسة الشم

وبالتزامن مع شم النسيم 2021، أغلقت الحكومة كافة الحدائق والمتنزهات العامة، لمنع التجمعات، ومنع تفشي فيروس كورونا، بعدما تخطت مصر حاجز 1000 إصابة يومياً، تزامناً مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا، كما اتخذت المحافظات إجراءات مشددة لمنع التجماعات، سواء في الحدائق أو المتنزهات والشواطئ، بينما لا تتوفر احصائيات في مصر حتى الآن، عن عدد من فقدوا حاسة الشم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، حيث أصبح فقدان الشم من الأعراض الأكثر انتشاراً.

ووفق دراسات، فإن حاسة الشم والتذوق تعودان لفاقديها عند الشفاء من فيروس كورونا تدريجياً، حيث من المعروف أن كورونا يصيب مجرى التنفس، حيث يتواجد عصب الشم في الأنف، لذلك يفقد المصريون حاسة الشم أولاً، وعلى حسب قوة فيروس كورونا، وفق أطباء متخصصين في الأنف والأذن.

وفي شهر مارس من العام الماضي، اجرى باحثون بكلية الطب بجامعة هارفارد، دراسة أكدت على أن فيروس كورونا يؤدي إلى تغير في حاسة الشم مباشرةً، بسبب أن الالتهاب في تجويف الأنف، الذي يسببه فيروس كورونا، يؤدي إلى فقدان حاسة الشم، كما أن الأنسجة الموجودة في الفم والحلق، التي تحمل مستقبلات كورونا توجد في هذه المنطقة بشكل أساسي، لذلك فإن فقدان الشم من الأعراض الأساسية.

بينما نصح أطباء المصابين بفقدان حاسة الشم، بعدم الخروج في شم النسيم، وضرورة العزل وتناول الغذاء الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا، وارتداء الكمامات والجلوس في غرفة منعزلة جيدة التهوية.