علي الطيب يكشف كواليس مشاركته في «الاختيار 2»: دعوة أبويا الله يرحمه

كشف الفنان علي الطيب، عبر حسابه على فيسبوك، كواليس مشاركته في مسلسل «الاختيار 2».

وكتب الطيب «شكرا بيتر ميمي أنت بسيط ومجتهد جدا وتطورك كمخرج بيبان في كل خطوة ومش كلامي لوحدي، وشكرا إنك صبرت عليه أكتر من سنة وقت إصابتي عشان أشارك معاك في الاختيار ومحصلش نصيب في الجزء الأول بس كان غصب عني وكنت حافز ليا طول الوقت لما قولتلي أجهز ونتقابل في الجزء التاني، والحمد لله بترتيب ربنا وكرمه حصل وأبويا الله يرحمه ويحسن إليه.. كان عارف وكل فترة كان يسألني بدأت تصور في الجزء التاني ولا لسه وأقوله لسه ويدعيلي إن ربنا يعجل شفائي عشان أرجع أقف على رجلي وأشتغل.. وتوفى يوم 3-2 وجاتلي مكالمة إني هبدأ تصوير بعد وفاته بيومين الله يرحمه.. واعتذرت عن الدور اللي اترشحت ليه لأن حقيقي كنت لسه مش فاهم وأنت مكنتش تعرف وعزتني وقدرت الظرف اللي أنا فيه وأنا لو منك أقول مالهوش نصيب بس فاجئتني بإصرارك على أنك ترشحني لدور تاني وكنت جوايا بقول سبحانك يا رب».

وأضاف «ودور في آخر 8 حلقات ويمكن مشاهدة بالنسبة للجمهور مش كتيرة بس أنا دايما مش بحسبها كده وشوفت كرم ربنا ليه إني لأول مرة أتشرف بالتمثيل مع الأساتذة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وماجد الكدواني..اللي حقيقي اتعلمت منهم كتير و كنت مستمتع بالعمل معاهم وأنا في نفس الوقت مش أفضل حال بسبب وفاة الوالد و بحاول أركز في وقت صعب عليه، بس بعد أول يوم تصوير والمقابلة اللي شوفتها منهم تأكدت إن ربنا بيهون عليه وبيخليني أشوف دعوات أبويا ليا بتتحقق وأموري بتتيسر وربنا بيكرمني مع الناس اللي بحبهم وبتعلم منهم من قبل ما أقابلهم...اللهم لك الحمد والشكر».

وتابع موجها حديثه للمخرج بيتر ميمي «أنت أصيل وجدع وطموح ومجتهد والشغل معاك سهل لأنك مش مصعبها على نفسك ولا على كل اللي بيتعاونوا معاك.. ربنا يكرمك ويكتب لك الخير دايما زي ما أنت بتحب الخير لغيرك وأشوفك دايما ناجح ومتوفق يا بيتر بيه ميمي».

مسلسل «الاختيار 2» من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ومن بطولة أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبداللطيف.