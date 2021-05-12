عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 23.3 مليون حالة

سجلت السلطات الصحة الهندية، 348421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و4205 حالات وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 23340938 حالة،، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 254197 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، أن الطفرة الهندية من الفيروس تم رصدها 44 بلدا في المجمل في مناطق المنظمة الـ6، فيما تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الاصابة بهذه السلالة في بريطانيا.

وقالت المنظمة، أمس الاول الاثنين، إنها صنفت الطفرة الهندية بأنها مثيرة للقلق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الموجة الجديدة للفيروس في الهند تجاوزت المدن الكبرى لتنتشر في المناطق الريفية التي تعاني من قلة عدد المستشفيات وتباعدها وعدم وجود سجلات دقيقة لديها للمرضى.