عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعملية موسعة في قطاع غزة

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستعد لعملية موسعة في قطاع غزة، فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة وخانيونس

من جانبه، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وشنت طائرات الاحتلال بشكل متزامن فجر اليوم، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة ومحافظتي شمال غزة وخانيونس، واستهدفت عشرات الغارات مقاراً ومؤسسات ومواقع حكومية ومواقع تدريب للفصائل الفلسطينية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت عشرات الصواريخ على غرب مدينة غزة استهدفت مقر الشرطة الرئيسي التابع لـ«حماس» وكلية تدريب الشرطة ومقرات أمنية أخرى تقع في المنطقة.

وأدت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية، اليوم، إلى تدمير المقار الرئيسية لشرطة «حماس» غربي «غزة»، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع، في غزة إياد البزم في بيان، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة في غزة.

وأوضح البزم، في تصريح صحفي، أن الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل متابعة آثار العدوان الإسرائيلي، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن، مضيفا أن القصف طال المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة«الجوازات»، وعدد من منازل الفلسطينيين، وشقق في عمارة سكنية، كما طال القصف عدداً من مواقع الفصائل، والشوارع والبنى التحتية.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على منطقة المحطة وسط محافظة «خان يونس» ما أدى لدمار كبير في المكان، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع إصابات في قصف «خان يونس» جنوب غزة.

جيش الاحتلال: استهدفنا منازل قادة في «كتائب القسام» في جنوب قطاع غزة

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن قواته الجوية أنهت سلسلة من الغارات استهدفت منازل قادة في «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» في جنوب قطاع غزة

فيديو صفا جانب من الغارات العنيفة التي استهدفت مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/VN23PEOOh1 — وكالة صفا (@SafaPs) May 12, 2021

فيديو جانب من الغارات العنيفة التي استهدفت مواقع حكومية في مدينة غزة pic.twitter.com/wX3YNzSkF8 — وكالة صفا (@SafaPs) May 12, 2021

وفي سياق متصل، أصيب 5 فلسطينيين، في وقت سابق من اليوم، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل «بلدة بيتا» جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية إن أأحد الفلسطينيين أصيب بالرصاص في قدمه، كما أصيب 4 آخرون جراء دهسهم بجيب عسكري أثناء المواجهات، كما شب حريق كبير بالقرب من موقع المواجهات.

حملة اعتقالات واسعة بعدة مناطق في «نابلس»

وكانت قوات الاحتلال، شنت فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة بعدة مناطق في «نابلس»، استهدفت قياديين وناشطين في حركة «حماس»، وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأسرى المحررين أيمن ربحي حنيني، والصحفي محمد نمر عصيدة، وسامر عودة، وسنان أبو عايش، ومؤيد غازي، كما اعتقلت قوات الاحتلال مصور صحفي على حاجز «عناب» العسكري بين نابلس وطولكرم.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اعتقلت القيادي في حماس، ياسر البردساوي. واعتقلت قوات الاحتلال، في مدينة قلقيلية، الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، القيادي في «حماس»، سامح عفانة، بعد تفتيش منزله.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت فجر اليوم، في مختلف أحياء مدينة القدس المحتلة، أصيب خلالها عددا من المقدسيين برصاص المستوطنين وباعتداءات قوات الاحتلال.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة طوارئ خاصة على مدينة اللد بأراضي الـ48، شملت الإغلاق الشامل ومنع التجول، في ظل تصاعد المواجهات التي اندلعت على إثر الاعتداء على الفلسطينيين في أعقاب استشهاد شاب، أمنس الأول الاثنين، برصاص متطرفين يهود.

وأوعز وزير جيش الاحتلال، بيني جانتس، في وقت مبكر من اليوم، بإرسال تعزيزات من قوات «حرس الحدود» الى مدن وبلدات أراضي الـ 48، بعد اشتداد المواجهات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، نصرة للقدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة.

إصابة رئيس بلدية «طمرة» جراء اعتداء شرطة الاحتلال على المتظاهرين بقنابل الصوت

وفي طمرة، اعتدت شرطة الاحتلال على المتظاهرين بقنابل الصوت، والغاز المدمع ما تسبب بإصابة رئيس بلدية المدينة، سهيل ذياب.

من جانبها، قالت منظمة «العفو الدولية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة وغير القانونية بشكل متكرر ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في القدس الشرقية المحتلة. وحثت المنظمة في بيان، أمس الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مفتوحة ضمن سياق التطورات الأخيرة، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتوقف فورا عن ترحيل أهالي حي «الشيخ جراح»، وإنهاء التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية.

وكانت العاصمة الأمريكية «واشنطن»، شهدت امس الثلاثاء، مسيرة لدعم فلسطين، شارك فيها الآلاف من بينهم عضوة مجلس النواب الأمريكي، من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، فيما أعرب المشاركون في المسيرة عن غضبهم حيال العدوان الإسرائيلي بالقدس، وصمت الإدارة الأمريكية.

واحتشد مئات الأشخاص أمام وزارة الخارجية بواشنطن،ورددوا هتافات مناهضة لإدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، ووزارة خارجيته لموقفها المخزي من الأحداث في القدس المحتلة، فيما هاجمت طليب في كلمة إسرائيل، وقالت إن ممارسات إسرائيل العنصرية وهجماتها على المدنيين في الأيام الأخيرة غير مقبولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل، تحول إلى ضغط على فلسطين.

وتحركت المسيرة إلى«البيت الأبيض»، وردد المشاركون، هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية العدوان، ومؤيدة لفلسطين.

بدورها، أعربت موسكو، عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في القدس الشرقية وقطاع غزة، وأدانت الاعتداءات على المدنيين، كما دعت روسيا، الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».