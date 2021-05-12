عاجل.. جيش الاحتلال يعترض طائرة بدون طيار اجتازت الحدود من قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض طائرة مسيرة بدون طيار «درون» اجتازت الحدود من قطاع غزة، فيما عاودت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات في قطاع غزة، كما شهد غرب مدينة غزة، سلسلة انفجارات عنيفة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

من جانبها، أطلقت الزوارق الإسرائيلية، تطلق قذائف في البحر، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة «كرم أبو سالم» المتاخمة لجنوب قطاع غزة.