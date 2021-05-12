عاجل.. أحمدي نجاد يتقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلن التلفزيون الإيراني، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد تقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وانطلقت في العاصمة الإيرانية «طهران»، أمس الثلاثاء، عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن باب قبول طلبات الترشح ، جاء على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.

ورفض روحاني، أمس الأول الاثنين، شروط الترشح التي أعلن عنها «مجلس صيانة الدستور»، ووجه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي.

وأكد روحاني، أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان. وكان مجلس صيانة الدستور، أعلن الأسبوع الماضي، أن الترشح سيقتصر على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن 4 سنوات، وسجل جنائي نظيف.

وسمح إعلان «مجلس صيانة الدستور»، بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.

«الطاقة الذرية»: إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59.6%

وفي سياق آخر، قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 59.6%، موضحة في تقرير، أن عينات أخذت من نطنز أظهرت تخصيب يورانيوم بنسبة 63%.

وقال مدير عام الوكالة، رافاييل جروسي، أمس الأول الاثنين، إن «الطاقة الذرية» تجري محادثات تقنية موازية للمحادثات السياسية مع الوفد الإيراني في فيينا.

وفي سياق متصل، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، إلى أن واشنطن لا تزال تؤمن بأن ايران تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المنطقة، موضحا لقناة «العربية» الإخبارية، أن رد واشنطن سيكون دفاعيا لردع هذه المحاولات.

بدوره، أكد السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، أمس الثلاثاء، إن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأمريكية في «بحر العرب»، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين.