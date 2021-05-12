«لو خطوبتك في العيد».. اعرف أسعار جرام ذهب «الشبكة»

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر واختيار البعض توقيت الإجازة الرسمية للإعداد للخطوبة أو الزواج، تراجع سعر الذهب بقيمة جنيهين للجرام ليباع عيار 24 بـ925 جنيهًا مقابل 927 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 21 قيمة 809 جنيهات، وسجل عيار 18 نحو 694 جنيهًا فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و477 جنيهًا، اليوم الأربعاء 12 مايو 2021.

ويراهن تجار الذهب على فترة عيد الفطر لتحريك المبيعات التي عانت من الركود في مواسم كعيد الأم على سبيل المثال، حيث يتزايد الطلب على الذهب، وذلك بسبب الإقبال على شراء «الشبكة» وخاتم الخطوبة.

وعالميًا ارتفعت مشتريات المجوهرات الذهبية بنسبة 52%، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت بدء تفشي جائحة كورونا

ونمت مشتريات السعودية ومصر من المجوهرات الذهبية 13% و4% على التوالي، فيما تراجعت في الإمارات بنسبة 12% بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وكانت أسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري، قد سجلت ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكي إيراني فى العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة.

وقال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب في الغرف التجارية، إنَّ اسواق الذهب انتعشت قبيل عيدالفطر بـ24 ساعة، مراهنًا على ارتفاع الطلب خلال فترة عيد الفطر وموسم الصيف.

وأضاف رئيس شعبة الذهب، أنَّ متوسط حركة السعر العالمي يرتبط بالبورصات والأنشطة الاقتصادية، وأي حركة في سعر أوقية الذهب عالميًا تؤثر على الذهب في مصر، لكن تحرك الذهب في حدود 20 إلى 40 دولارًا، وهو النطاق الذى تتحرك فيه الأوقية، وهو ما يؤثر بنسبة 2% في الأسعار.

وأوضح أنَّ عيار 18 الأكثر إقبالًا في مصر، والذي تراجع جنيهين اليوم الأربعاء بالمقارنة بعيار 21 الشعبي، الذى تراجع الإقبال على شرائة نتيجة للحالة الاقتصادية التي يعاني منها المقبلين على الزواج بعد الارتفاعات الأخيرة لكل الاحتياجات اللازمة لزواج من أثاث ومواد بناء وأعمال التشطبيات والسباكة والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى أنَّ أحد أسباب الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الأصفر يرجع إلى مضاربات تجار الذهب عالمياً، مؤكّداً أنَّهم يدرسون بشكل جيد أحوال الأسواق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتاً إلى أنَّهم يعلمون جيداً أنَّ الوقت الحالي يمثل مناسبات دينية واحتفالات المسلمين بالأعياد، ما جعلهم يكثفون باقتناء وشراء الذهب حتى ترتفع الأسعار.

وتوقع حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار خلال 24 ساعة المقبلة وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر قبل أن تعاود الانخفاض مجدداً مع استئناف الأعمال في الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنَّه رغم من ارتفاع الأسعار، إلا أنَّ مبيعات المشغولات سجلت نموًا في الطلب عليها، مدعومة باقتراب عيد الفطر وموسم حفلات الخطوبة والزواج.

وقال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنَّ أسعار الذهب مازالت عند حدود سعرية مناسبة ومحفزة للشراء، مقارنة بالأسعار المرتفعة بداية العام الجاري.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ اقتراب عيد الفطر، ساهم في شراء الشبكة مبكرًا، خصوصًا مع تخوف البعض من أن تسجل الأسعار زيادات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ولفت «نجيب»، إلى أنَّ معظم المبيعات تركزت في الأحجام الصغيرة والطقم الخفيفة من عيار 18 الأكثر إقبالا، مشيرًا إلى أنَّ عيار 21 الأقل إقبالًا، وأوزان الشبكة تبدأ من 10 جرامات.

وبين أنَّ عدد كبير من المحلات طرحت «شغل العيد» في النصف الثاني من شهر رمضان استعدادًا للموسم، لافتًا إلى أنَّ حجم إنتاج مصر من المشغولات الذهبية نحو 30 طن سنويًا.

وأشار إلى أنَّ بعض المتعاملين يسعون حالياً للاستفادة من الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر، من خلال بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية، والحصول على سيولة مالية.

يُشار إلى أنَّ البنك المركزي المصري، قد اعلن ارتفاع رصيد الذهب في مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر، بمقدار يصل إلى 500 مليون دولار تقريباً، إذ ارتفع من نحو 3.705 مليار دولار في أبريل 2020 إلى نحو 4.12 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، وفقاً لبيان صادر عن البنك أمس.

ويمثل الاحتياطي الأجنبي للقاهرة مزيجاً من سلة العملات الدولية الرئيسة، تشمل الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، علاوة على رصيد من الذهب يتوزع على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية وكذلك وفقاً لرؤية لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.