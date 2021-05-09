سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 9-5-2021 في مصر.. ثابت بسبب إجازة البورصة

لليوم الثاني على التوالي استقرت أسعار الذهب في مستهل معاملات اليوم في البورصات العالمية وأسواق المال، بسبب الإجازة الأسبوعية، مما انعكس على سوق محلات الصاغة، حيث ثبت المعدن الأصفر عند نفس النقطة السعرية منذ نهاية معاملات الجمعة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6320 و6336 جنيهًا.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، ترجع إلى انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض سعر الذهب في الأسواق المصرية.

وأشار «وصفي»، إلى أن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب، لوجود اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات باستمرار انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عددا من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصًا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.