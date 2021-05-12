موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزقية، عن مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 في مختلف محافظات الجمهورية وذلك من خلال الحسابات التي تم إجراؤها بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر الخميس 13-5-2021 . ولكل محافظة من محافظات مصر موعد مختلف في صلاة العيد نظرا لفروق التوقيت وحسب ما حدده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مدينة المنصورة بمحافظة أسيوط، سيكون في تمام الساعة 5:33 صباحًا، حيث يؤدي المصلون صلاة العيد ويعقبها خطبة العيد وذلك في المساجد الكبري الموجودة بمركز المحافظة

وفى سياق متصل انطلقت حملة مكبرة بقيادة الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة وقيادات الدعوة ومديري الادارات الفرعية لتعقيم وتطهير المساجد علي مستوي المحافظة استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي بالمساجد حفاظا على صحة المواطنين