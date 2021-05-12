محافظ شمال سيناء يعين سكرتير جديدا لمجلس مدينة بئر العبد

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتعيين «مرزق رزيق سالم»، سكرتيرا عاما لمجلس مدينة بئر العبد بدلا من «محمد علي» الذى كان يشغل منصب السكرتير العام لعدة سنوات.

وقال العميد محمد بهجت، رئيس مجلس مدينة بئر العبد، إن المدينة تشهد تطورات كثيرة، وأن المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة مهمة لأنها مرحلة بداية إقامة مشروعات تنموية جديدة على أرض الفيروز.

واضاف رئيس المجلس أن هناك سرعة فى العمل ومتابعة من المحافظ لكل الأحداث بجميع المجالس بشمال سيناء ونقلها إلى رئيس الجمهورية الذى يولى المحافظة أهتماما بالغا، ويشدد دائما على سرعة الإنتهاء من المشروعات المتوقفة والعمل على إقامة مشروعات جديدة.

من جهة أخرى، انتهى المقاول المختص من رصف طريق القواسمة فى الشيخ زويد، وتم تأجيل استكمال رصف شارع الشيخ زويد العام الى بعد العيد.

وقالت مصادر إن مشروع رصف الشارع العام بوسط الشيخ زويد سوف يستكمل، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وأن العمل توقف لمدة 3 أيام لكى يتمكن أصحاب المحال من عملية البيع والشراء، وأن يكون هناك متسع من الوقت أمام المقاول المختص والعاملين فى رصف الشارع العام بوسط المدينة.

وأعلنت المصادر الانتهاء من تركيب جميع أعمدة الإنارة فى الشيخ زويد، وتحويل كابلات الكهرباء من هوائية الى أرضية ، وتم إنشاء خطوط جديدة بشكل حضارى وعلب كهربائية بجميع المنازل والمحال التجارية فى المدينة، سواء الطرق الرئيسية أو الطرق الفرعية.

بدوره قال أيهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد إن المدينة ستكون أولى المدن بشمال سيناء التى تشهد توسعة فى الشوارع وتجميل وإقامة عدة ميادين جديدة، ويتم الآن عمل الرسم الهندسى لميدان الشيخ زويد وميدان حى الكوثر ومدخل أبو طويلة وأبوزرعى جنوب المدينة وطريق قرية الجورة.