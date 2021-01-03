وصول دفعة جديدة من أطباء البروتوكول لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء

أكد مصدر بمديرية الصحة في شمال سيناء، أنه وصل مستشفى بئر العبد المركزي، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية، بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وأوضحت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها أن الدفعة الجديدة تضم 10 أطباء في تخصصات جراحة القلب والصدر، الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل، التخدير، الباطنة، جراحة مخ وأعصاب.

وأشارت إلى أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

بدوره قال فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن المديرية تواصل عقد مؤتمرات وندوات التوعية بجميع مناطق المحافظة، وتحث الأهالي بضرورة الاستماع للتعليمات التي تطلقها مديرية الصحة والتعاون الكامل مع المواطنيين لمواجهة وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».