الصحة تحذر: الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية في العيد خطر

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار.

وحذّرت وزارة الصحة في بيان رسمي قبل قليل، من استمرار الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة، مطالبة المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو التواصل على الخط الساخن برقم 105، مؤكدة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة (عزل) على الرقم 1440.

الصحة: رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات في العيد

وأعلنت الوزارة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة، مع التأكيد على توافر مخزون من الأدوية وأرصدة كافية من الدم ومشتقاته مع التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع حال حدوث أي طارئ أو حادث.

وحسمت وزارة الصحة حقيقة وصول سلالة كورونا المتحورة إلى مصر، حيث شددت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا على أنّه لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر أو أي تحورات، وذلك من خلال التحاليل الجينية التي تجريها المعامل المركزية، كما لم يتمّ رصد أي سلالة جديدة.

وتسلمت مصر اليوم مجموعة متنوعة من شحنات لقاحات كورونا في مصر، ومن المقرر أن تتسلم غدا باقي حصتها من شحنة لقاح أسترازينيكا وهي حصتنا من التحالف الدولي جافي.