الصحة تحسم الجدل حول ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة: تقلل القدرة على التنفس

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس، وأعداد الوفيات في الموجة الثالثة التي تشهدها بلاد العالم، لذا تقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية بشكل يومي لمختلف فئات المجتمع للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وحسمت وزارة الصحة الجدل القائم حول ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضية، حيث قالت في منشور توعوي: «ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل من القدرة على التنفس بلا مشقة».

ارتداء الكمامات بسبب تعرق

وتابعت الوزارة في منشورها: أنه يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة ما يؤدي إلي صعوبة التنفس ويساعد علي نمو الميكروبات، مؤكدة أن الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة هو الابتعاد دايما عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.

مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية

وفي سياق متصل طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس اي أسطح، وعدم التقبيل والأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي أثناء اللقاء.

وتستمر الصحة في رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت المواطنين أنه حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر وبخاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.